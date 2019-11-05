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Шабанов: Тренування Михайличенка нагадали мені Кварцяного

15:56 1221 Читать на русском
Шабанов: Тренування Михайличенка нагадали мені Кварцяного
Артем Шабанов / ФК Динамо

Захисник київського Динамо Артем Шабанов розповів про відмінності тренувального процесу і тактичних ідей Олексія Михайличенка та Олександра Хацкевича.

"Михайличенко прийняв команду в розпал сезону. Тут нічого не зробиш і не напрацюєш. Звичайно, він проводить теорії, вносить корективи, але це дрібні штрихи. Все приблизно те ж, що і при Хацкевичі. Тактичні заняття проходять раз на тиждень перед важливими іграми. Головна відмінність Михайличенко в тому, що він загострює увагу на пресингу, щоб не давати супернику контролювати м'яч на своїй половині. При Хацкевичі сідали глибше і зустрічали суперника в середній зоні.

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Нічого нового в тренуваннях Михайличенка я для себе не відкрив. Схожі тренування були у Кварцяного – вправи на швидкість, один в один. Це дуже любив Кварцяний, і Михайличенку подобається", – цитує Шабанова журналіст Валерій Пригорницький на своїй сторінці у facebook.

Зазначимо, що у цьому сезоні Шабанов, який колись виступав під керівництвом Віталія Кварцяного у Волині, зіграв 8 матчів в УПЛ та забив 1 гол. Також в активі захисника три матчі в Лізі Європи.

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Теги
Динамо Динамо Віталій Кварцяний Віталій Кварцяний Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Артем Шабанов Артем Шабанов Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко
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