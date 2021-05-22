"Он довольно быстро влился в новую команду, даже не знал точно всех игроков. И он сделал свое дело. Все будут вспоминать ему ошибки с Пястом в Кубке Польши, но он помогал нам во многих матчах.

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Я рад, что он пришел и помог команде. Благодаря ему, его левой ноге, мы смогли играть иначе, чем раньше. Артем – хороший парень, я буду вспоминать о нем с любовью. Улыбающийся, самоотверженный", – сказал Михневич в интервью Legia.net.

Напомним, Шабанов провел за Легию 7 матчей, после чего получил травму и выбыл до конца сезона.

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