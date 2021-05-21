"Назарий сам предпочел сдаться. Он не смог адаптироваться и преждевременно подумал, что все дастся легко. Об этом свидетельствуют как его заявления, так и заявления его брата, который говорил, что Русин попал в слабую лигу.

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Да, у нас нет Шахтера с Динамо, но чемпионат по-своему требователен и сложен. Другие футболисты и так были не в восторге от появления конкурента, а Назарий просто сразу захотел попасть в стартовый состав, хотя ничего для этого не сделал.

Все были бы только за, если бы с ним команда прибавила, но футболисты увидели, что он не лучше их. Это был трансфер 50 на 50 – либо получится, либо нет. Не получилось", – сказал Михневич в интервью Legia.net.

Напомним, Назарий перебрался в Варшаву в конце зимнего трансферного окна, а арендная сделка была рассчитана до декабря 2021 года. Украинец, не дебютировав в Экстраклясе, досрочно вернулся в Динамо.

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