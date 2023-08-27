Эпический промах Довбика в видеообзоре матча Севилья – Жирона – 1:2
В поединке 3-го тура чемпионата Испании Жирона на выезде победила Севилью (2:1). Смотрите видео голов и обзор дуэли на "Футбол 24".
Жирона вышла вперед еще до середины первого тайма: после навеса с углового Эррера был первым на мяче и сумел добить его в сетку. Гудель в похожем стиле сравнял за мгновение до свистка, удачно откликнувшись на розыгрыш со стандарта.
Жирона удержала победу над Севильей – Цыганков принял участие в голевой атаке, а Довбик не забил в пустые ворота
После перерыва Гарсия снова вывел Жирону вперед после атаки, которую начал Цыганков. Не прошло и пяти минут, как Ракитич сумасшедшим ударом с левого фланга восстановил статус-кво, сотворив настоящий шедевр, но VAR усмотрел офсайд и гол отменили. После этого на поле появился Артем Довбик, у которого был фантастический шанс закрыть игру, но он эпично не попал в пустые ворота на добивании.