Жирона вышла вперед еще до середины первого тайма: после навеса с углового Эррера был первым на мяче и сумел добить его в сетку. Гудель в похожем стиле сравнял за мгновение до свистка, удачно откликнувшись на розыгрыш со стандарта.

Жирона удержала победу над Севильей – Цыганков принял участие в голевой атаке, а Довбик не забил в пустые ворота

После перерыва Гарсия снова вывел Жирону вперед после атаки, которую начал Цыганков. Не прошло и пяти минут, как Ракитич сумасшедшим ударом с левого фланга восстановил статус-кво, сотворив настоящий шедевр, но VAR усмотрел офсайд и гол отменили. После этого на поле появился Артем Довбик, у которого был фантастический шанс закрыть игру, но он эпично не попал в пустые ворота на добивании.