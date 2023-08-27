Жирона вийшла вперед ще до середини першого тайму: після навісу з кутового Еррера був першим на м'ячі і зумів добити його у сітку. Гудель у схожому стилі зрівняв за мить до свистка, вдало відгукнувшись на розіграш зі стандарту.

Жирона втримала перемогу над Севільєю – Циганков взяв участь у гольовій атаці, а Довбик не забив у порожні ворота

По перерві Гарсія знову вивів Жирону вперед після атаки, яку розпочав Циганков. Не минуло і п'яти хвилин, як Ракітіч божевільним ударом з лівого флангу відновив статус-кво, створивши справжній шедевр, але VAR угледів офсайд і гол скасували. Після цього на полі з'явився Артем Довбик, який мав фантастичний шанс закрити гру, але епічно не влучив у порожні ворота на добиванні.