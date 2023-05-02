У Циганкова були значно кращі перші тайми

Статистика українця до перерви може розчарувати людину, не занурену в контекст поєдинку. Хоча для зануреної теж нічого крутого не знайти – Циганков зробив всього 12 дотиків до м'яча і віддав 10 передач, включно з розіграшем перед стартовим свистком. Точних пасів було всього 6, але це не настільки прикро.

Більш гнітила карта цих пасів. Майже всі спроби закинути м'яч уперед виявились невдалими. Єдиний точний пас в атаку стався хоч і в штрафний, але в ноги – і не під якусь гостру ситуацію. Зате довжелезна передача назад ледь не подарувала Севільї гол (захисники підстрахували, хоча м'яч у штрафному ледь не перехопили).

Карта передач Циганкова у першому таймі

Віктор допустив п'ять втрат володіння й провів всього одне єдиноборство, яке програв. Загалом, він залишався непомітною фігурою на полі – хоча партнерам гра давалась.

Тим не менш, перегляд поєдинку дає більше розуміння причин такого антиперформансу. По-перше, Жирона віддала контроль над м'ячем і оборонялась в схемі 5-4-1. У першому таймі Севілья домінувала, тримаючи м'яч 61% ігрового часу й завдавши 13 ударів. Крім того, команда Хосе Менділібара доволі активно пресингувала.

По-друге, Циганков непогано обігрувався з партнерами. Його передачі на загострення були своєчасними й правильними за думкою – просто захисники Севільї діяли компактно, а партнери не завжди користувались пасам українця. По-друге, Циганков якісно відкривався й дисципліновано працював у обороні.

Севілья мала забирати перший тайм, але замість цього згоріла

Андалусійці могли відкривати рахунок вже на 9-й хвилині, коли Хіль спіймав подачу на лінію воротарського. Браян не розібрався в ситуації й просто ткнув м'яч в руки Гассанізі. На 17-й же господарі заробили стандарт, який доволі неприємним ударом метрів з семи завершив – сфера пролетіла повз дальню стійку. Ну і на 36-й Хіль спіймав подачу від Монтіеля й з лінії воротарського бахнув низом – Гассаніга врятував!

Каталонці відповіли тільки чотирма пострілами, один з яких належав Циганкову (його накрили). Удар на 23-й хвилині несподівано відкрив рахунок – це Хуанпе на дальній стійці замкнув навіс з кутового. 0:1! Жирона вийшла вперед.

У компенсований же час Рікельме увірвався на лівий край штрафного й вистрілив у дальню дев'ятку. М'яч пролетів над поперечкою. У підсумку відпочивати команди відправились за мінімальної переваги каталонців.

Циганков і Жирона шокують Севілью по перерві

На перших хвилинах другого тайму команди розмінялись напівмоментами. Гості загострили ривком Гутьєреса по лівому флангу із заблокованим ударом – Рікельме тут же підхопив відскок і з краю штрафного пробив у ближній. Слабко. "Рохібланкос" огризнулися стандартом, після подачі з якого Монтіель спіймав відскок і бахнув повз дальню стійку.

А на 55-й хвлині Жирона шикувала Севілью. Рікельме розігнав контратаку, протягнувши м'яч через центр, а Циганков з правого флангу почав зміщуватись на лівий край – таким чином українець тягнув за собою Гуделя, намагаючись відкрити зону на вході у штрафному. Родріго туди і пішов.

Баде та Монтьєль встигли висунутись, однак Рікельме несподівано пробив з півкола, поціливши у поперечину! Кастельянос спіймав м'яч перед воротами Севільї, а Монтіель у спробі вибити сферу виконав скидку на Циганкова. Віктор не розгубився, скинувши м'яч під удар Рікельме – 0:2!

На 62-й хвилині Рікельме міг і добити нервіонців, легко перегравши Баде й виконавши подачу на дальню стійку, однак Кастельянос при замиканні не поцілив у ворота. Це був останній удар гостей у зустрічі. В наступні півгодини каталонці лишень оборонялись.

Жирона відскочила, Циганков не вирізнявся від інших

Віктор дограв матч майже до кінця. За весь другий тайм він віддав всього 8 передач. Окрім асисту, в актив українця можна занести обіграш з Рікельме на лінії штрафного, після якого Родріго виконав неточний постріл. Втім, там все одно був офсайд.

Карта передач Циганкова у другому таймі

Також було кілька спроб запустити Коуту на простір (одного разу навіть відавав у карний майданчик), та і сам Циганков відкривався нормально. Втім, головним його завданням стала допомога в обороні. Він займався притримуванням м'яча, затискав футболістів Севільї у фланг, допомагав виходити з-під тиску, тощо.

Саме тому статистика другого тайму виявилась навіть дещо гіршою, ніж у першому. 5 втрат при 14 дотиках, два невдалих єдиноборства з двох спроб на землі, одне перемога в двох повітряних дуелях, 8 передач (5 точних) – ось весь доробок українця в другому таймі, якщо забути про асист. Це була вечірка Таті та Рікельме, але Циганков не провалився й був корисним.

Загальна статистика Циганкова у матчі проти Севільї

А от за Севілью дуже прикро. Команда награла мінімум на нічию. Хіль при виході віч-на-віч пробивав у стійку (хоч і заліз в офсайд), Гудель та Окампос стріляли повз дальні дев'ятки, Сусо бухнув у неї й поцілив у поперечку на останніх секундах. В одному із епізодів Гассаніга парирував зрізку від захисника, який стояв на лінії воротарського.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Жирони з рахунком 2:0! Браво! "Рохібланкос" зазнали першої поразки під керівництвом Хосе Луїса Менділібара.