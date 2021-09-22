В рамках 6-го туру Прімери було проведено два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2021/22, 6-й тур

Еспаньйол – Алавес – 1:0

Голи: Де Томас, 54 (пен)

Севілья – Валенсія – 3:1

Голи: Гомес, 3, Лато, 15 (автогол), Мір, 22 – Дуро, 31

Вільяреал – Ельче – початок о 23:00

Реал – Мальорка – початок о 23:00

Еспаньйол у рідних стінах приймав Алавес. Вже на 3-й хвилині господарі відкрили рахунок завдяки голу Де Томаса, але після перегляду VAR на предмет офсайду його було скасовано. На 18-й знову відзначився Де Томас – знову VAR і знову офсайд. Гості ж до перерви не створили жодного небезпечного моменту.

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Після перерви "папуги" таки вирвались уперед завдяки одинадцятиметровому, який без особливих проблем реалізував той таки Де Томас – в цьому випадку рефері скасувати його гол не міг. Після цього гості кинулись в атаку, щоб відновити рівновагу, але до кінця матчу так і не зуміли створити жодного вартого уваги. Мінімальна перемога Еспаньйола.

Валенсія на виїзді зустрічалась із Севільєю. Господарям вдалось забити швидкий гол – вже на 3-й хвилині відзначився Папу Гомес. На 15-й вони закріпили свою перевагу завдяки автоголу – м'яч рикошетом від Лато влетів у сітку. На цьому гравці Севільї зупинятись не збирались, і вже на 21-й Мір зробив рахунок розгромним. Тільки після цього "кажани" прокинулись і до перерви один гол зумів відквитати Дуро.

У другому таймі ситуація на полі не змінилась. Господарі переважали у володінні м'ячем та були значно гострішими в атаках, але більше забити не змогли. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Севільї – 3:1.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ