В матче Суперкубка Европы против Баварии подопечные Лопетеги не смогли удержать победу, пропустив решающий гол в добавленное время. Как следствие, это поражение стало для испанцев уже пятым в матчах этой категории, что стало новым антирекордом турнира. Кстати, три поражения Севилья получила именно в дополнительное время.

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На втором месте по количеству поражений в Суперкубке УЕФА Барселона – каталонцы четыре раза уступали своим соперникам. По три поражения в пассиве имеют Реал, Порту, Бавария, Манчестер Юнайтед и Челси.

Интересно, что Севилья только раз смогла завоевать Суперкубок УЕФА – в 2006 году испанцы обыграли Барселону со счетом 3:0.

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