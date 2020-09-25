Вчера, 24 сентября, Бавария завоевала свой очередной трофей – Суперкубок УЕФА. Мюнхенцы в первом тайме обменялись голами с Севильей и только в добавленное время сумели вырвать победу в матче (2:1).

Бавария – Севилья – 2:1 – видео голов и обзор матча

Для форварда мюнхенцев Томаса Мюллера этот трофей стал уже 26-м в карьере. По этому показателю он сравнялся со своим бывшим одноклубником и партнером по сборной полузащитником Бастианом Швайнштайгером. Оба игрока отныне считаются самыми титулованными немецкими футболистами в истории.

Напомним, Мюллер – воспитанник Баварии и выступает за клуб с 2008 года. Он девять раз становился чемпионом Германии, шесть раз завоевывал Кубок и пять раз – Суперкубок страны, по два раза выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также один раз становился победителем клубного чемпионата мира. Кроме того, Томас – чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.

Мюллер имеет все шансы еще в этом сезоне стать единоличным лидером по количеству трофеев, ведь Швайнштайгер уже завершил карьеру, в ходе которой кроме Баварии выступал за Манчестер Юнайтед и Чикаго Файр.

Бавария победила Севилью в Суперкубке УЕФА: ремейк Шахтера-2009, триумф Мюллера и Ко и прощальный подарок Мартинеса