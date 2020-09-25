Ханс-Дитер Флик выставил на поединок за Суперкубок УЕФА основной состав, в котором из неожиданностей можно отметить только отсутствие Альфонсо Дэвиса – канадский вундеркинд не попал в старт во втором матче подряд, а вместо него вышел Люка Эрнандес. Кроме того, в центр обороны вернулся Давид Алаба. Хулен Лопетеги, свою очередную, выпустил всех основных исполнителей включительно с Иваном Ракитичем. Варианты могли быть только по позиции центрфорварда – тренерский штаб решил довериться Люку де Йонгу.

Бавария – Севилья: онлайн-трансляция матча за Суперкубок УЕФА – как это было

Уже на 1-й минуте Бавария могла открыть счёт вследсвие перехвата Горецки и паса на правый край штрафной под удар Гнабри – впрочем, Серж пробил очень слабо. Севилью этот эпизод не никак испугал; андалусийцы смело начали прессинговать Мюнхен по всей площади поля, провоцировали Нойера на неточные передачи и зарабатывали стандарты, а на 12-й минуте вообще получили право на пенальти! Его привёз Алаба, который откровенно снёс де Йонга на линии собственной штрафной. Окампос ударом с "точки" уверенно развёл мяч и голкипера по разным углам – 0:1!

"Рекордмайстеры" могли отыграться уже на 14-й минуте, когда Буну поскользнулся при выносе мяча, но защитники Севильи смогли подстраховать своего вратаря. К 20-й минуте моментов у подопечных Ханса-Дитера Флика вообще не возникало, а команда Хулена Лопетеги выглядела даже симпатичнее – впрочем, во второй половине первого тайма класс соперника сказался. Первый "звоночек" прозвенел на 22-й минуте: Левандовски избежал офсайда, получил разрезной пас и прострелил в центр штрафной, а Мюллер, опередив Кунде, пробил в дальний угол – Жуль успел задеть сферу, пролетевшую рядом со штаной!

На 26-й минуте Мюллер протащил мяч между линиями и выкатил передачу на правый край штрафной, где все забыли о Паваре. К счастью для нервионцев, Бенжамен выстрелил мимо дальней девятки. Ещё через четыре минуты выход один на один запорол Левандовски, однако на 34-й Роберт сумел реабилитироваться голевой передачей. Всё началось с Гнабри, отдавшего пас на Мюллера; Томас же шведой забросил мяч в штрафную на Левандовски, а поляк в касание сбросил его на Горецку – Леон же с одиннадцати метров выстрелил в левый угол. 1:1!

Севилья моментально ответила вторым взятием ворот Нойера – это де Йонг вышел один на один, но арбитры заметили у Люка офсайд. Это был последний опасный эпизод "рохибланкос" в первом тайме, но и у Баварии реальных шансов вырваться вперёд в счете не возникало. В конце концов, на перерыв команды ушли при ничейном счёте.

Второй тайм Севилья начала живо, сразу же создав голевой момент: Эскудеро прорвался по левому флангу и прострелил на ближнюю штангу, а де Йонг замкнул ударом в ближний угол – Нойер спас! После этого андалусийцы провели ряд угловых, серьёзно разозлив соперника. Уже на 51-й минуте классная атака немцев завершилась издевательским голом: Сане забросил мяч на левый край штрафной, Левандовски сбросил сферу под удар Мюллеру, Том в касание отдал обратно на Роберта, а поляк расстрелял пустые ворота – впрочем, счёт не изменился. Английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором заметила на повторе офсайд.

Бавария продолжила давление, поэтому Лопетеги провёл двойную замену, вместо Ракитича и де Йонга бросив в бой Эн-Несири и Торреса. На несколько минут игра успокоилась, но в середине второго тайма мюнхенцы по-взрослому прижали "рохибланкос". На 61-й минуте после хитрого розыгрыша штрафного Гнабри пробивал с угла штрафной над перекладиной (с рикошетом), а уже на 63-й прилетел гол – Левандовски сбросил подачу под удар Горецке, тот выстрелил низом, Буну ногами парировал на Сане, а Лерой добил в ближнюю девятку. Впрочем, арбитр отменил взятие ворот, зафиксировав фол Роберта против Эскудеро при скидке. Ещё через три минуты Алаба мог забивать со стандарта, но мяч после его удара с 21 метра пролетел слишком высоко.

Хулен Лопетеги в ответ выпустил Гуделя, а Ханс-Дитер Флик снял с игры Сане, выпустив Толиссо. Корентен откровенно растворился, но его партнёры на 70-х минутах провели серию классных моментов. Так, на 76-й Левандовски замыкал прострел Гнабри на ближнюю штангу, однако с минимальной дистанции по воротам поляк не попал. На 77-й Эрнандес нанёс удар из-за пределов штрафной мимо дальней штанги. На 78-й он же простреливал на линию штрафной Мюллеру, а тот пробил в ближний угол – Буну поймал мяч.

На 80-х же минутах конкретики от Баварии уменьшилось, а на 87-й мюнхенцы даже могли пропустить в результате контратаки 2-в-2. В её завершении Эн-Несири вышел один на один с Нойером и пробил низом в левый угол, однако Мануэль спас "красных". В конце концов, Севилья с огромными трудностями дотянула до овертаймов.

Андалусийцы мощно начали дополнительное время, уже на 91-й минуте создав супермомент: Эн-Несири получил передачу на ход в штрафную, убрал последнего защитника (Алабу) и выстрелил в ближний угол с минимальной дистанции – Нойер перевёл мяч в штангу! Правда, у Юссефа был офсайд, который заметили бы на повторе. Алаба решил сразу же исправить свою ошибку, пробив со стандарта, однако получилось неточно. Ханс-Дитер Флик не выдержал, сняв с игры Горецку и Эрнандеса и бросив в бой Дэвиса и Хави Мартинеса.

Эндшпиль первого тайма был за Баварией. На 100-й минуте Киммих неудачно замкнул прострел на ближнюю штангу, на 102-й Павар едва не забросил мяч с правого фланга за шиворот Буну, а сразу после этого Толиссо пробивал с левого края штрафной – точно в руки голкиперу. В конце концов, давление мюнхенцев сказалося на 104-й минте: Бавария заработала угловой, подачу с него вынесли на Алабу, а тот, продавив Наваса, нанёс удар под перекладину – Буну парировал перед собой, однако Хави Мартинес головой сыграл на добивании. 2:1!

Сразу с началом последней 15-минутки Севилья побежала спасаться. На 107-й атака "рохибланкос" с подачей на левый край штрафной завершилась неточным ударом Эскудеро в падении. Впрочем, дальше мюнхенцы вернули инициативу, что вылилось в ряд неплохих моментов – лучший на 115-й минуте упустил Левандовски, с линии штрафной пробив над перекладиной. На 120-й Роберт выходил один на один и перекинул Буну, но мяч пролетел мимо ворот. Севилья ничем ответить не смогла. В конце концов, финальный свисток зафиксировал тяжёлую победу Баварии.

Таким образом, Севилья проиграла пятую подряд битву за Суперкубок УЕФА, а Бавария завоевала этот трофей второй раз в своей истории. Браво!

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