У матчі Суперкубка Європи проти Баварії підопічні Хулена Лопетегі не змогли втримати перемогу, пропустивши вирішальний гол у доданий час. Як наслідок, ця поразка стала для іспанців уже п'ятою у матчах цієї категорії, що стало новим антирекордом турніру. До речі, три поразки Севілья отримала саме у додатковий час.

Мюллєр повторив національний рекорд Швайнштайгера

На другому місці за кількістю поразок у Суперкубку УЄФА є Барселона – каталонці чотири рази поступались своїм суперникам. По три поразки в пасиві мають Реал, Порту, Баварія, Манчестер Юнайтед і Челсі.

Цікаво, що Севілья лише раз спромоглась завоювати Суперкубок УЄФА – у 2006 році іспанці обіграли Барселону з рахунком 3:0.

Баварія перемогла Севілью в Суперкубку УЄФА: ремейк Шахтаря-2009, тріумф Мюллера і Ко та прощальний подарунок Мартінеса