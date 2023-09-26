Игроки сборной Украины Артем Довбик и Виктор Цыганков делают Жирону одной из самых непредсказуемых на континенте.

После 6 туров Ла Лиги первое место в турнирной таблице делят каталонские клубы – Барселона и Жирона. Кроме того, они входят в список команд Европы, в составе которых успели отличиться наибольшее количество игроков.

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Жирона вообще возглавила этот рейтинг (вместе с Ньюкаслом), имея уже 10 бомбардиров, сообщает Opta. Следует заметить, что английский клуб прыгнул так высоко благодаря аномальной победе над Шеффилдом (в этом матче забили сразу 8 игроков "сорок"). Вслед за двумя лидерами расположились Барселона, Байер и Монако, у которых по 9 голеадоров.

Следует отметить, что к лидерству Жироны непосредственно присоединились оба украинских легионера клуба. Виктор Цыганков в нынешнем сезоне успел отличиться однажды, а в активе Артема Довбика два забитых мяча.

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