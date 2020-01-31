Севилья сенсационно вылетела из Кубка Испании, уступив команде из Сегунды

В матче 1/8 Кубка Испании Мирандес уверенно переиграл Севилью. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Кубок Испании, 1/8 финала

Мирандес – Севилья – 3:1

Голы: Аиас, 7, 30, Рей, 85 – Нолито, 90

Севилья, идущая в Примере третьей, противостояла представителю второго по силе дивизиона чемпионата Испании Мирандесу. Подопечные Лопетеги рассчитывали на легкую прогулку, однако все сложилось совсем не так.

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Уже в начале матча хозяева неожиданно вышли вперед: бразильский нападающий Матеус Аиас, получив мяч в районе одиннадцатиметровой отметки, поборолся с защитниками и уже в падении сумел пробить мимо Томаша Вацлика. В середине тайма он же нанес мощный удар издалека и мяч, задев защитника, дезориентировал голкипера и снова влетел в ворота. На последних минутах первого тайма могли увеличивать счет Мартин Кастельянос и Аиас, но замечательные сейвы Вацлика спасли Севилью от разгрома.

После перерыва севильцы бросились отыгрываться, однако в одном из эпизодов нарушили правила в штрафной и получили пенальти в свои ворота. Альваро Пенья пробив довольно неуклюже, не смог перехитрить Вацлика, который в очередной раз спас свою команду от верного гола. Под конец матча Альваро Рэй ударом под левую стойку снял все вопросы относительно победителя матча. Хозяева расслабились в ожидании финального свистка и на последней минуте пропустили от Нолито.

Неожиданная, но заслуженная победа Мирандеса, которого в 1/4 финала уже ждут Барселона, Реал, Валенсия, Атлетик, Вильярреал, Реал Сосьедад и Гранада.

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