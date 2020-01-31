Севілья сенсаційно вилетіла з Кубка Іспанії, поступившись команді з Сегунди

У матчі 1/8 Кубка Іспанії Мірандес впевнено переграв Севілью. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Кубок Іспанії, 1/8 фіналу

Мірандес – Севілья – 3:1

Голи: Аіас, 7, 30, Рей, 85 – Ноліто, 90

Севілья, яка у Прімері йде третьою, протистояла представнику другого за силою дивізіону чемпіонату Іспанії Мірандесу. Підопічні Хулена Лопетегі розраховували на легку прогулянку, однак все склалось зовсім не так.

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Вже на початку матчу господарі несподівано вийшли вперед: бразильський нападник Матеус Аіас, отримавши м’яч в районі одинадцятиметрової позначки, поборовся з захисниками і вже в падінні зумів пробити повз Томаша Вацліка. В середині тайму він же завдав потужного удару здалеку і м’яч, зачепивши захисника, дезорієнтував голкіпера і знову влетів у ворота. На останніх хвилинах першого тайму мали збільшувати рахунок Мартін Кастельянос та Аіас, але чудові сейви Вацліка врятували Севілью від розгрому.

По перерві севільці кинулись відігруватись, однак в одному з епізодів порушили правила у штрафному майданчику і отримали пенальті у свої ворота. Альваро Пенья пробивши доволі незграбно, не зміг перехитрити Вацліка, який вкотре врятував свою команду від вірного гола. Під кінець матчу Альваро Рей ударом під ліву стійку зняв усі питання щодо переможця матчу. Господарі розслабились чекаючи фінального свистка і на останній хвилині пропустили від Ноліто.

Несподівана, але заслужена перемога Мірандеса, на який в 1/4 фіналу вже чекають Барселона, Реал, Валенсія, Атлетік, Вільяреал, Реал Сосьєдад та Гранада.

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