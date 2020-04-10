Барселона нацелилась на звезду Примеры – судьба трансфера зависит от вице-чемпиона мира

Испанская Барселона положила глаз на защитника Севильи Диего Карлоса. На пути перехода – серьезная клаусула защитника.

"Блаугранас" хотят усилить линию обороны центрбеком нервионцев, но не готовы тратить большие суммы в нынешних условиях. Об этом сообщает Sport.es.

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По информации издания, Барса предложит Севилье обмен с доплатой. Каталонцы готовы вернуть на Рамон Санчес Писхуан хавбека Ивана Ракитича. Хорват именно там начал свой испанский период карьеры, познакомился с будущей женой и заявлял ранее, что не против вернуться.

Отказ вице-чемпиона мира от такого варианта фактически выбьет Барселону из борьбы за Карлоса. В таком случае фаворитом на подписание 27-летнего защитника станет Ливерпуль. "Красные" без проблем готовы заплатить клаусулу в размере 75 млн евро, чтобы создать сильную пару центрбеков.

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