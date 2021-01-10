Хулен Лопетегі продовжить працювати наставником Севільї. 54-річний фахівець вже уклав новий контракт, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Угода розрахована до 2024 року. Попередній контракт був чинний до 2022-го. Хулен тренує андалусійців з літа 2019 року та встиг виграти з ними Лігу Європи сезону 2019/20. До цього він працював у Реалі та збірній Іспанії.

Зауважимо, Севілья розташувалась на 6 сходинці в турнірній таблиці Прімери. В лютому вона продовжить свій шлях в ЛЧ, де протистоятиме в 1/8 Борусії Д.

Севілья завдяки хет-трику Ен-Несірі здолала Реал Сосьєдад і впритул наблизилась до Барселони