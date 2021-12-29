Чемпионат Испании 2020/21, 16-й тур

Севилья – Вильярреал – 2:0

Голы: Окампос, 8 (пен), Эн-Несири, 63

Кадис – Вальядолид – начато в 22:30

Леванте – Бетис – начало в 22:30

Севилья выходила из испанской рождественской паузы домашним поединком против Вильярреала, который имел статус битвы за зону ЛЧ. Хозяева в случае победы набрали бы 26 очков и потеснили бы с четвёртой позиции "желтую субмарину", у которой столько же зачётных баллов. Всё решала личная встреча – и андалусийцы начали её с пенальти уже на 8-й минуте. Его реализовал Окампос. 1:0!

До перерыва счёт не изменился, а через 17 минут после него андалусийцы удвоили преимущество вследствие отбора Окампоса в центре и разрезного паса под выход Эн-Несири один на один с Асенхо – 2:0! После этого левантийцы провели ряд классных голевых моментов, однако блестящая игра Буну не дала им отквитать хотя бы один гол. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Севильи и шестое подряд поражение Унаи Эмери на Рамон Санчес Писхуан.