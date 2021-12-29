Чемпіонат Іспанії 2020/21, 16-й тур

Севілья – Вільяреал – 2:0

Голи: Окампос, 8 (пен), Ен-Несірі, 63

Кадіс – Вальядолід – почато о 22:30

Леванте – Бетіс – початок о 22:30

Севілья виходила з іспанської різдвяної паузи домашнім поєдинком проти Вільяреала, який мав статус битви за зону ЛЧ. Господарі в разі перемоги набрали б 26 очок і потіснили б з четвертої позиції "жовту субмарину", у якої стільки ж залікових балів. Все вирішувала особиста зустріч – і андалусійці почали її з пенальті вже на 8-й хвилині. Його реалізував Окампос. 1:0!

До перерви рахунок не змінився, а за 17 хвилин після неї андалусійці подвоїли перевагу внаслідок відбирання Окампоса в центрі та розрізного пасу під вихід Ен-Несірі віч-на-віч з Асенхо – 2:0! Після цього левантійці провели низку класних гольових моментів, однак блискуча гра Буну не дала їм відквитати бодай один гол. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Севільї й шосту поспіль поразку Унаї Емері на Рамон Санчес Пісхуан.

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