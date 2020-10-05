Проблемы АЗ в новом сезоне не ограничиваются вылетом из Лиги чемпионов.

После поражения от Динамо (0:2) алкмаарцы не могут одержать победу уже в трех подряд турах чемпионата Нидерландов.

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Поединок с роттердамской Спартой превратился для АЗ в настоящий кошмар. Команда Арне Слота уничтожала соперника в первом тайме со счетом 4:0 и надеялась прервать неприятную серию. Промах Копмайнерса с пенальти на 40 минуте казался мелочью.

Впрочем, во втором тайме ситуация кардинально изменилась. Спарта оперативно отыграла два гола, но гости опомнились и вроде держали оборону. На 85 минуте новый удар – удаление голкипера АЗ Бизота. Остатка времени роттердамцам хватило, чтобы сравнять счет и окончательно шокировать "сырников" – 4:4.

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