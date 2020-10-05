Вінгер АЗ Усама Ідрісі спробує свої сили в топ-чемпіонаті.

Севілья на своєму сайті оголосила про перехід 24-річного марокканця. Особистий контракт розрахований на 5 сезонів.

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За неофіційними даними, вартість трансферу склала 12 млн євро, ще 3 передбачені бонусами. У минулому сезоні Ідрісі разом з АЗ став сенсацією чемпіонату Нідерландів – в активі вінгера 25 матчів, 13 голів та 5 результативних передач.

Додамо, що Севілья дасть можливість марокканцю продовжити шлях у Лізі чемпіонів. Ідрісі не зміг допомогти АЗ пробитися в груповий етап, вилетівши від Динамо (0:2) на стадії третього раунду кваліфікації.

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