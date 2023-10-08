Андалусійський клуб офіційно оголосив про звільнення Хосе Луїса Менділібара.

Севілья на останніх секундах врятувала нічию з Райо Вальєкано

Фахівець очолив Севілью у березні цього року. Команда змогла врятуватися від вильоту і виграла Лігу Європи. Втім, новий сезон розпочався важко. Севілья йде поблизу зони вильоту, а в ЛЧ набрала всього 2 очки за 2 тури.

Попереду 2 тижні міжнародної паузи, тому андалусійці мають час на пошуки нового тренера. Наступний матч – 21 жовтня проти Реала.

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