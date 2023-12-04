У понеділок, 4 грудня, на зборах ради директорів Севільї було затверджено рішення про знесення стадіону Рамон Санчес Пісхуан. Як інформує Marca, на місці зруйнованого стадіону "нервіон" зведе нову арену, яка виявиться більш місткою (55 тисяч місць). Це на 12 тисяч місць більше, ніж є наразі.

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Почати знесення старої арени і будівництва нової Севілья планує в червні 2026 року. Новий "дім" має бути готовим до червня 2028 року. Весь цей час – два сезони – команда виступатиме на стадіоні Ла Картуха. Вартість проєкту оцінюють у 300-350 млн євро.

Нагадаємо, що Севілья проводить домашні матчі на стадіоні Рамон Санчес Пісхуан з 1958 року.

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