Во вторник, 10 октября, Севилья в своём официальном Твиттере объявила о назначении нового главного тренера. Им стал Диего Алонсо, экс-наставник Интера Майами и сборной Уругвая.

Севилья выбрала главного кандидата на пост тренера – он провалился на ЧМ-2022

Соглашение подписано до конца текущего сезона.

Алонсо станет четвёртым тренером Севильи чуть более чем за год. Согласно Marca, спортивный директор клуба Виктор Орта лично остановил свой выбор на 48-летнем специалисте, который никогда прежде не тренировал в Европе. С Алонсо во главе Уругвай не вышел из группы на ЧМ-2022.

Сегодня Севилья проведёт первую тренировку под руководством нового тренера, она запланирована на 19:00 по местному времени.

После 8 туров Севилья занимает 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги. В активе команды 8 набранных очков. Под руководством уволенного наставника команды Хосе Луиса Мендилибара "нервион" выиграл Лигу Европы.