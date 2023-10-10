У вівторок, 10 жовтня, Севілья у своєму офіційному Твіттері оголосила про призначення нового головного тренера. Ним став Дієго Алонсо, екс-наставник Інтера Маямі та збірної Уругваю.

Севілья обрала головного кандидата на пост тренера – він провалився на ЧС-2022

Угоду підписано до кінця поточного сезону.

Алонсо стане четвертим тренером Севільї трохи більше ніж за рік. Згідно з Marca, спортивний директор клубу Віктор Орта особисто зупинив свій вибір на 48-річному фахівцеві, який ніколи раніше не тренував у Європі.

Сьогодні Севілья проведе перше тренування під керівництвом нового тренера, воно заплановане на 19:00 за місцевим часом.

Після 8 турів Севілья посідає 14-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги. В активі команди 8 набраних очок. Під керівництвом звільненого наставника команди Хосе Луїса Менділібара "нервіон" виграв Лігу Європи.