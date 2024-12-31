Севилья в последний день года приняла решение о кадровых перестановках в руководстве клуба.

Официальный сайт андалузцев сообщил, что новым президентом Севильи стал Хосе Мария Дель Нидо. Он заменил на этом посту Хосе Кастро Кармону.

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Хосе Кастро Кармона занимал должность президента андалузцев в течение 10 лет. Под его руководством Севилья одержала пять побед в Лиге Европы. Преемник Кармана 16 лет работал в системе клуба. Хосе Мария Дель Нидо был вице-секретарем совета, секретарем совета, советником и вице-президентом, и занимал эту должность в течение восьми лет. Хосе Кастро Кармона продолжит работать в Севилье в качестве вице-президента.

Сейчас андалузцы находятся на 15 месте в турнирной таблице Ла Лиги. В активе Севильи 16 баллов после 18 сыгранных туров.

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