Полузащитник Фернандо Режес больше не будет выступать в составе Севильи.

Севилья на своем официальном сайте сообщила об уходе опорника Фернандо Режеса.

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Его контракт был рассчитан до лета 2024 года, но бразилец сам попросил разорвать контракт с андалусийцами, чтобы вернуться на родину.

Напомним, что Фернандо выступал за Севилью с июля 2019-го года, в общем сыграв за испанский клуб 167 поединков, в которых отметился 7 голами и 10 ассистами. За свою карьеру бразилец успел поиграть за Порту, Манчестер Сити и Галатасарай.

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