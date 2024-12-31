Севілья в останній день 2023 року ухвалила рішення щодо кадрових перестановок в керівництві клубу.

Офіційний сайт андалузців повідомив, що новим президентом Севільї став Хосе Марія Дель Нідо Карраско. Він замінив на цій посаді Хосе Кастро Кармону.

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Хосе Кастро Кармона обіймав посаду президента андалузців протягом 10 років. Під його керівництвом Севілья здобула п'ять перемог у Лізі Європи. Наступник Кармони 16 років працював у системі клубу. Хосе Марія Дель Нідо Карраско був віце-секретарем ради, секретарем ради, радником і віце-президентом, і займав цю посаду протягом восьми років. Хосе Кастро Кармона продовжить працювати в Севільї як віце-президент.

Наразі андалузці перебувають на 15 місці у турнірній таблиці Ла Ліги. В активі Севільї 16 балів після 18 зіграних турів.

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