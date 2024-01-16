Севилья в своем твиттере объявила об аренде Ганнибала Межбри из Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед официально вернул 85-миллионный провал в Боруссию Д

По информации The Athletic, тунисец может остаться в Испании – в соглашение включена опция выкупа за 20 млн евро вместе с бонусами. Манчестер Юнайтед сохранит возможность вернуть игрока, имея приоритетное право на обратный трансфер.

В текущем сезоне Межбри сыграл в 9 матчах за основную команду Манчестер Юнайтед, отметился 1 голом в АПЛ.

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