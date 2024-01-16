Севілья оголосила про підписання гравця Манчестер Юнайтед з опцією викупу в 20 млн євро
11:36 - Читать на русском
Півзахисник Ганнібал Межбрі продовжить сезон 2023/24 у складі Севільї.
Севілья у своєму твіттері оголосила про оренду Ганнібала Межбрі з Манчестер Юнайтед.
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За інформацією The Athletic, тунісець може залишитись в Іспанії – в угоду включена опція викупу за 20 млн євро разом з бонусами. Манчестер Юнайтед збереже можливість повернути гравця, маючи пріоритетне право на зворотній трансфер.
У поточному сезоні Межбрі зіграв у 9 матчах за основну команду Манчестер Юнайтед, відзначився 1 голом в АПЛ.
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