Севілья у своєму твіттері оголосила про оренду Ганнібала Межбрі з Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед офіційно повернув 85-мільйонний провал у Борусію Д

За інформацією The Athletic, тунісець може залишитись в Іспанії – в угоду включена опція викупу за 20 млн євро разом з бонусами. Манчестер Юнайтед збереже можливість повернути гравця, маючи пріоритетне право на зворотній трансфер.

У поточному сезоні Межбрі зіграв у 9 матчах за основну команду Манчестер Юнайтед, відзначився 1 голом в АПЛ.

Син столяра, побував на двох полюсах Землі та пробіг марафон у 64 – хто такий Джим Реткліфф, який прийшов у Ман Юнайтед