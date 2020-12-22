В рамках 15-го туру Ла Ліги Валенсія зазнала прикрої поразки від Севільї, а Осасуна не змогла переграти Ельче. Звіт про ці та інші матчі вівторка читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2020,21, 15-й тур

Валенсія – Севілья – 0:1

Гол: Сусо, 81

Ельче – Осасуна – 2:2

Голи: Фідель, 47, Карільйо, 78 – Р. Гарсія, 10, Брашанац, 64

Вилучення: І. Перес, 90+3

Реал Сосьєдад – Атлетіко – початок о 20:45

Уеска – Леванте – початок о 20:45

Вальядолід – Барселона – початок о 23:00

Вільяреал – Атлетік – початок о 23:00

Валенсія відкривала 15-й тур Ла Ліги домашнім поєдинком проти Севільї, намагаючись перервати 5-матчеву безвиграшну серію. На вихідних "кажани" розписали нічию з Барселоною, а "рохібланкос" втратили очки з Вальядолідом – тобто, шанси на перемогу в господарів виглядали суттєвими. Втім, у загалом рівному матчі найкращими футболістами виявились голкіпери.

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Буну і Доменек тягнули все, але на 81-й воротар Валенсії не мав шансів – Сусо красивим ударом метрів з 24-х відправив м'яч у дальню дев'ятку. 0:1. Цей гол виявився єдиним у зустрічі Севілья святкує перемогу.

Набагато веселіше зіграли Ельче та Осасуна. Памплонці йшли на останній позиції в турнірній таблиці, тож мотивація у них била через край – як наслідок, вони відкрили рахунок вже на 10-й хвилині зусиллями Рубена Гарсії, якому вдалося добігти на дальню стійку й замкнути передачу Кальєрі. Ельче зрівняв за хвилину після початку другого тайму аналогічним чином – відзначився Фідель.

Осасуна не здавалася, на 64-й хвилині красиво розкатавши господарів у контратаці 4-в-2 з асистом Гарсії та голом Брашанаца. Втім, на 78-й хвилині Карільйо, який тільки-но вийшов на поле, забив другий гол Ельче, пропустивши простріл з лівого флангу, спіймавши відскок від захисника й розстрілявши ворота метрів з десяти – 2:2. Осасуна намагалася вирвати перемогу, однак нічого, окрім другої жовтої картки Іньїго Переса за симуляцію, гості не отримали. Нічия.

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