Севілья на останніх хвилинах вирвала перемогу над Валенсією, Ельче розписав бойову нічию з Осасуною
В рамках 15-го туру Ла Ліги Валенсія зазнала прикрої поразки від Севільї, а Осасуна не змогла переграти Ельче. Звіт про ці та інші матчі вівторка читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Іспанії 2020,21, 15-й тур
Валенсія – Севілья – 0:1
Гол: Сусо, 81
Ельче – Осасуна – 2:2
Голи: Фідель, 47, Карільйо, 78 – Р. Гарсія, 10, Брашанац, 64
Вилучення: І. Перес, 90+3
Реал Сосьєдад – Атлетіко – початок о 20:45
Уеска – Леванте – початок о 20:45
Вальядолід – Барселона – початок о 23:00
Вільяреал – Атлетік – початок о 23:00
Валенсія відкривала 15-й тур Ла Ліги домашнім поєдинком проти Севільї, намагаючись перервати 5-матчеву безвиграшну серію. На вихідних "кажани" розписали нічию з Барселоною, а "рохібланкос" втратили очки з Вальядолідом – тобто, шанси на перемогу в господарів виглядали суттєвими. Втім, у загалом рівному матчі найкращими футболістами виявились голкіпери.
Бензема – MVP Ла Ліги сезону 2019/20, Зідан став найкращим тренером
Буну і Доменек тягнули все, але на 81-й воротар Валенсії не мав шансів – Сусо красивим ударом метрів з 24-х відправив м'яч у дальню дев'ятку. 0:1. Цей гол виявився єдиним у зустрічі Севілья святкує перемогу.
Набагато веселіше зіграли Ельче та Осасуна. Памплонці йшли на останній позиції в турнірній таблиці, тож мотивація у них била через край – як наслідок, вони відкрили рахунок вже на 10-й хвилині зусиллями Рубена Гарсії, якому вдалося добігти на дальню стійку й замкнути передачу Кальєрі. Ельче зрівняв за хвилину після початку другого тайму аналогічним чином – відзначився Фідель.
Осасуна не здавалася, на 64-й хвилині красиво розкатавши господарів у контратаці 4-в-2 з асистом Гарсії та голом Брашанаца. Втім, на 78-й хвилині Карільйо, який тільки-но вийшов на поле, забив другий гол Ельче, пропустивши простріл з лівого флангу, спіймавши відскок від захисника й розстрілявши ворота метрів з десяти – 2:2. Осасуна намагалася вирвати перемогу, однак нічого, окрім другої жовтої картки Іньїго Переса за симуляцію, гості не отримали. Нічия.