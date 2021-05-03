В рамках 34-го тура испанской Примеры Атлетик на выезде одолел Севилью. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Севилья в родных стенах принимала Атлетик. В общем, первая половина встречи оказалась довольно скучной. Лишь один опасный момент у хозяев, реализовать который они не смогли. Команды ушли на перерыв с нулевым счетом.

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Во втором тайме голевая засуха длилась до 90-й минуты, когда баски вырвались в стремительную контратаку, которая завершилась выходом Вильямса лицом к лицу с голкипером и мастерским ударом точно в правую девятку. Игроки Севильи сразу бросились в атаку, однако, чтобы сравнять счет, у них просто не хватило времени. В итоге – минимальная победа Атлетика.

Из-за этого поражения Севилья не смогла сократить отставание от Барселоны, и выбыла из чемпионской гонки (6 пунктов отставания от лидера Атлетико). Атлетик же поднялся на 9-ю строчку турнирной таблицы и продолжил борьбу за еврокубковую зону.

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