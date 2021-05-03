В рамках 34-го туру іспанської Прімери Атлетік на виїзді здолав Севілью. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Севілья у рідних стінах приймала Атлетік. Загалом, перша половина зустрічі виявилась досить нудною. Лише один небезпечний момент у господарів, реалізувати який вони не змогли. Команди пішли на перерву із нульовим рахунком.

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У другому таймі гольова засуха тривала аж до 90-ї хвилини, коли баски вирвались у стрімку контратаку, яка завершилась виходом Вільямса віч-на-віч із голкіпером та майстерним ударом точнісінько у праву дев'ятку. Гравці Севільї одразу кинулись в атаку, однак, щоб зрівняти рахунок, у них просто не вистачило часу. У підсумку – мінімальна перемога Атлетіка.

Через цю поразку Севілья не змогла скоротити відставання від Барселони та вибула із чемпіонських перегонів (6 пунктів відставання від лідера Атлетіко). Натомість Атлетік піднявся на 9-ту сходинку турнірної таблиці та продовжив боротьбу за єврокубкову зону.

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