В понедельник 6-кратный обладатель "Золотого мяча" собрал каталонцев на командный обед, сообщает Sport.es.

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Месси пригласил одноклубников к себе домой после важной победы над Валенсией (3:2) накануне. Главная цель собрания – обсудить последние результаты "блаугранас" в Ла Лиге. Барса проиграла Гранаде на прошлой неделе и потеряла возможность выйти в лидеры чемпионата. Однако, 8 мая будет шанс обойти мадридский Атлетико в случае победы в очном противостоянии. Потеря же очков Реалом 9 мая против Севильи сделает каталонцев единоличными лидерами первенства и главным претендентом на титул.

Напомним, что за четыре тура до финиша сезона Атлетико имеет в активе 76 очков, а Реал и Барселона по 74 пункта.

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