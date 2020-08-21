Севилья – Интер: стартовые составы и онлайн-трансляция финала ЛЕ

Прямая трансляция на канале "Футбол 1", начиная с 21:45. Студия "Путь в Кельн" открывает эфир там же в 21:20. Матч, как и онлайн-трансляция Севилья – Интер на "Футбол 24", стартует в 22:00. Две команды, которые выбивали Шахтер в его последних еврокубковых полуфиналах. Севилья делала это в 2016-м, Интер – 4 года спустя. На счету испанцев 5 трофеев Лиги Европы, итальянский суперклуб завоевывал титул трижды, но лишь под старым названием Кубок УЕФА.

Севилья – Интер: анонс и прогноз на финал Лиги Европы – Конте против "испанского проклятия"

Андалусийцы не проиграли ни одного финала турнира, хотя сугубо в ЛЕ никогда не забивали первыми (для Днепра и Ливерпуля их голы стали фатальными). Фартовой для Севильи остается и Германия, где она выиграла в три раза больше матчей, чем проиграла. Интер уступил лишь в 1-м из своих 4-х финалов второго по статусу еврокубка. Миланцы проиграли в серии пенальти Шальке, а испанцы, наоборот, выиграли обе свои послематчевые "лотереи".

Интер: Ханданович (к) – Годин, де Врей, Бастони – Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг – Мартинес, Лукаку

Севилья: Буну – Навас (к), Диего Карлос, Кунде, Регилон – Банега, Фернандо, Хордан – Сусо, де Йонг, Окампос