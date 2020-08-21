Севілья – Інтер: стартові склади та онлайн-трансляція фіналу ЛЄ

Пряма трансляція на каналі "Футбол 1", починаючи з 21:45. Студія "Шлях до Кельна" відкриває ефір там же о 21:20. Матч, як і онлайн-трансляція Севілья – Інтер на "Футбол 24", стартує о 22:00. Дві команди, які вибивали Шахтар в його останніх єврокубкових півфіналах. Севілья робила це у 2016-му, Інтер – 4 роки потому. На рахунку іспанців 5 трофеїв Ліги Європи, італійський суперклуб тріумфував тричі, але всі рази ще під старою назвою Кубок УЄФА.

Севілья – Інтер: анонс і прогноз на фінал Ліги Європи – Конте проти "іспанського прокляття"

Андалусійці не програли жодного фіналу турніру, хоча суто в ЛЄ ніколи не забивали першими (для Дніпра і Ліверпуля їхні голи стали фатальними). Фартовою для Севільї залишається і Німеччина, де вона виграла втричі більше матчів, ніж склала зброю. Інтер програв лише 1 зі своїх 4-х фіналів другого за статусом єврокубка. Міланці поступилися в серії пенальті Шальке, а іспанці, навпаки, виграли обидві свої післяматчеві "лотереї".

Інтер: Хандановіч (к) – Годін, де Врей, Бастоні – Д'Амброзіо, Барелла, Брозовіч, Гальярдіні, Янг – Мартінес, Лукаку

Севілья: Буну – Навас (к), Дієго Карлос, Кунде, Регілон – Банега, Фернандо, Хордан – Сусо, де Йонг, Окампос