Севилья близка к подписанию Андре Силвы

Форвард Милана Андре Силва может начать новый сезон в чемпионате Испании.

Севилья согласовала условия перехода нападающего Милана Андре Силвы, сообщает AS. Детали соглашения пока остаются неизвестными. Сообщается, что в ближайшее время португалец вылетит в Испанию для прохождения медосмотра.

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Ранее сообщалось, что Милан хочет выручить за футболиста сборной Португалии 32 миллиона евро, что не устраивает представителей испанского клуба. Севилья хочет арендовать 22-летнего форварда на один сезон с правом последующего выкупа.

Андре Силва перешел в Милан летом 2017 года. В прошлом сезоне португалец провел 40 матчей во всех турнирах и забил 10 мячей.

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