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Севілья близька до підписання Андре Сілви

21:08 254 Читать на русском
Севілья близька до підписання Андре Сілви
Андре Сілва / фото: AS

Форвард Мілана Андре Сілва може розпочати новий сезон у чемпіонаті Іспанії.

Севілья узгодила умови переходу нападника Мілана Андре Сілви, повідомляє AS. Деталі угоди наразі залишаються невідомими. Повідомляється, що найближчим часом португалець вилетить до Іспанії для проходження медогляду.

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Раніше повідомлялося, що Мілан хоче виручити за футболіста збірної Португалії 32 мільйони євро, що не влаштовує представників іспанського клубу. Севілья має намір орендувати 22-річного форварда на один сезон з правом подальшого викупу.

Андре Сілва перейшов у Мілан влітку 2017 року. У попередньому сезоні португалець провів 40 матчів у всіх турнірах і забив 10 м'ячів.

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