Упущенные возможности и потенциально лидерство в видеообзоре матча Севилья – Барселона

В рамках 30-го тура испанской Ла Лиги Севилья и Барселона не выявили сильнейшего. Вашему вниманию видео самых интересных моментов поединка.

В первом тайме напряжение у ворот возникало благодаря стандартам. Нервионцы могли забить после подбора Кунде, но удар француза прошел рядом со штангой.

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Барселона ответила ударом Месси со штрафного – Севилью спас тот же Кунде, выбив головой мяч с линии ворот. Далее мог огорчить бывшую команду Ракитич, но дальний выстрел хорвата немного разминулся с нижним углом.

Во второй половине больше моментов было у хозяев. Однако, с ударами Окампоса, Эль-Хаддади и Васкеса справился тер Штеген. В свою очередь Суарес после классного паса с фланга от Альбы пробил над воротами.

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