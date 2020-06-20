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Упущенные возможности и потенциально лидерство в видеообзоре матча Севилья – Барселона

09:59 - Читати українською
Упущенные возможности и потенциально лидерство в видеообзоре матча Севилья – Барселона
Севилья – Барселона – видеообзор матча / Diario AS

В рамках 30-го тура испанской Ла Лиги Севилья и Барселона не выявили сильнейшего. Вашему вниманию видео самых интересных моментов поединка.

 

В первом тайме напряжение у ворот возникало благодаря стандартам. Нервионцы могли забить после подбора Кунде, но удар француза прошел рядом со штангой.

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Барселона ответила ударом Месси со штрафного – Севилью спас тот же Кунде, выбив головой мяч с линии ворот. Далее мог огорчить бывшую команду Ракитич, но дальний выстрел хорвата немного разминулся с нижним углом.

Во второй половине больше моментов было у хозяев. Однако, с ударами Окампоса, Эль-Хаддади и Васкеса справился тер Штеген. В свою очередь Суарес после классного паса с фланга от Альбы пробил над воротами.

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blog_ava
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01:11
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