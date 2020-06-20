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Втрачені можливості та потенційно лідерство у відеоогляді матчу Севілья – Барселона

09:59 - Читать на русском
Втрачені можливості та потенційно лідерство у відеоогляді матчу Севілья – Барселона
Севілья – Барселона – відеоогляд матчу / Diario AS

У рамках 30-го туру іспанської Ла Ліги Севілья і Барселона не виявили сильнішого. До вашої уваги відео найцікавіших моментів поєдинку.

 

У першому таймі напруга біля воріт виникала завдяки стандартам. Нервіонці могли забити після підбору Кунде, але удар француза пройшов поруч зі стійкою.

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Барселона відповіла ударом Мессі зі штрафного – Севілью врятував той же Кунде, вибивши головою м'яч із лінії воріт. Далі міг засмутити колишню команду Ракітіч, але дальній постріл хорвата трохи розминувся із нижнім кутом.

У другій половині більше моментів було в господарів. Проте, з ударами Окампоса, Ель-Хаддаді та Васкеса впорався тер Штеген. Натомість Суарес після класного пасу з флангу від Альби пробив над воротами.

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Теги
Севілья - Барселона Барселона Барселона Іспанія Відеоновини Севілья Севілья
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