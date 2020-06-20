Втрачені можливості та потенційно лідерство у відеоогляді матчу Севілья – Барселона

У рамках 30-го туру іспанської Ла Ліги Севілья і Барселона не виявили сильнішого. До вашої уваги відео найцікавіших моментів поєдинку.

У першому таймі напруга біля воріт виникала завдяки стандартам. Нервіонці могли забити після підбору Кунде, але удар француза пройшов поруч зі стійкою.

Севілья – Барселона: Мессі наїхав на кремезного суперника – аргентинець вийшов переможцем з бійки

Барселона відповіла ударом Мессі зі штрафного – Севілью врятував той же Кунде, вибивши головою м'яч із лінії воріт. Далі міг засмутити колишню команду Ракітіч, але дальній постріл хорвата трохи розминувся із нижнім кутом.

У другій половині більше моментів було в господарів. Проте, з ударами Окампоса, Ель-Хаддаді та Васкеса впорався тер Штеген. Натомість Суарес після класного пасу з флангу від Альби пробив над воротами.

Севілья розписала нічию з Барселоною: невдача каталонців як тенденція, криза нападників "блаугранас", Мессі – не Месія