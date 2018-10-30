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Севилья – Уэска – 2:1 – видео голов и обзор матча

29 октября 01:12 39 Читати українською
Севилья – Уэска – 2:1 – видео голов и обзор матча
Севилья – Уэска – 2:1 – видео голов и обзор матча

Севилья оказалась сильнее Уэски. Смотрите видео голов и обзор матча.

В первом тайме арбитр дважды отменил гол Севильи. Гол Каррису не засчитали из-за офсайда, а гол Бен-Еддера – из-за нарушения правил. Однако во втором Севилья забила по всем правилам, Бен-Еддер ассистировал Сарабии.

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А чуть позже Сарабия оформил дубль. Пулидо уже в компенсированное время сократил отставание, однако Севилья удержала победу.

Чемпионат Испании 2018/2019, 10-й тур

Севилья – Уэска – 2:1

Голы: Сарабия, 65, 78 – Пулидо, 90+3

Барселона – Реал – 5:1 – видео голов и обзор матча

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Севилья - Уэска: Воскресенье 28 октября 2018

Севилья
Матч окончен
2 : 1
Уэска
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