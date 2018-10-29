Севілья – Уеска – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Севілья виявилась сильнішою за Уеску. Дивіться відео голів та огляд матчу.

У першому таймі арбітр двічі скасував гол Севільї. Гол Каррісу не зарахували через офсайд, а гол Бен-Єддера – через порушення правил. Проте в другому Севілья забила за всіма правилами, Бен-Єддер асистував Сарабії.

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А трохи згодом Сарабія оформив дубль. Пулідо вже в компенсований час скоротив відставання, проте Севілья втримала перемогу.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 10-й тур

Севілья – Уеска – 2:1

Голи: Сарабія, 65, 78 – Пулідо, 90+3

Барселона – Реал – 5:1 – відео голів та огляд матчу