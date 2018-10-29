Барселона – Реал – 5:1 – видео голов и обзор матча

Барселона уничтожила Реал в центральном матче 10 тура Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Барселона – Реал.

Барселона победила Реал в Класико со счетом 5:1. Счет открыл Филиппе Коутиньо, позже еще в первом тайме Луис Суарес реализовал пенальти.

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Во втором тайме Марсело сократил отставание Реала в счете, однако Суарес забил еще дважды. Точку в матче поставил Артуро Видаль.

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Барселона набирает 21 пункт и возвращается на вершину, подвигая Атлетико на вторую позицию. Реал лишь на 9-м месте, имея в активе жалкие 14 очков (менее половины от возможных).

Испания. Примера, 10 тур

Барселона – Реал Мадрид – 5:1

Голы: Коутинью, 11 Суарес, 30 (пен.), 75, 83, Видаль, 87 - Марсело, 50