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Барселона – Реал – 5:1 – видео голов и обзор матча

28 октября 19:10 6818 Читати українською
Барселона – Реал – 5:1 – видео голов и обзор матча
Барселона – Реал – 5:1 – видео голов и обзор матча

Барселона уничтожила Реал в центральном матче 10 тура Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Барселона – Реал.

Барселона победила Реал в Класико со счетом 5:1. Счет открыл Филиппе Коутиньо, позже еще в первом тайме Луис Суарес реализовал пенальти.

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Во втором тайме Марсело сократил отставание Реала в счете, однако Суарес забил еще дважды. Точку в матче поставил Артуро Видаль.

Барселона – Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча Примеры

Барселона набирает 21 пункт и возвращается на вершину, подвигая Атлетико на вторую позицию. Реал лишь на 9-м месте, имея в активе жалкие 14 очков (менее половины от возможных).

Испания. Примера, 10 тур

Барселона – Реал Мадрид – 5:1

Голы: Коутинью, 11 Суарес, 30 (пен.), 75, 83, Видаль, 87 - Марсело, 50

Испания10 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Реал Мадрид: Воскресенье 28 октября 2018

Барселона
Матч окончен
5 : 1
Реал Мадрид
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