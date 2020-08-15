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Севилья – Манчестер Юнайтед: полуфинал Лиги Европы будет судить арбитр, который работал на шальном матче Шахтера

19:44 - Читати українською
Севилья – Манчестер Юнайтед: полуфинал Лиги Европы будет судить арбитр, который работал на шальном матче Шахтера
Феликс Брых / Сайт УЕФА

Определилась бригада судей, которые будут обслуживать матч 1/2 финала Лиги Европы между Севильей и Манчестер Юнайтед.

 

Главным арбитром встречи назначен 45-летний немец Феликс Брых, информирует официальный сайт УЕФА. Помощники на линиях – Марк Борш и Штефан Лупп.

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Брых в текущем сезоне еврокубков не пересекался ни с Манчестер Юнайтед, ни с Севильей. Зато опытный немец работал на игре группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Динамо Загреб, которая закончилась безумной ничьей 3:3.

Напомним, матч 1/2 финала Лиги Европы Севилья – Манчестер Юнайтед состоится завтра (16 августа), стартовый свисток в 22:00.

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Лига Европы Феликс Феликс Брых Севилья - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Севилья Севилья Арбитры
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