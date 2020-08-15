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Севілья – Манчестер Юнайтед: півфінал Ліги Європи судитиме арбітр, який працював на божевільному матчі Шахтаря

19:44 - Читать на русском
Севілья – Манчестер Юнайтед: півфінал Ліги Європи судитиме арбітр, який працював на божевільному матчі Шахтаря
Фелікс Брих / Сайт УЄФА

Визначилася бригада суддів, які будуть обслуговувати матч 1/2 фіналу Ліги Європи між Севільєю та Манчестер Юнайтед.

 

Головним арбітром зустрічі призначений 45-річний німець Фелікс Брих, інформує офіційний сайт УЄФА. Помічники на лініях – Марк Борш і Штефан Лупп.

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Брих у поточному сезоні єврокубків не перетинався ні з Манчестер Юнайтед, ні із Севільєю. Натомість досвідчений німець працював на грі групового етапу Ліги чемпіонів між Шахтарем та Динамо Загреб, яка закінчилася божевільної нічиєю 3:3.

Нагадаємо, матч 1/2 фіналу Ліги Європи Севілья – Манчестер Юнайтед відбудеться завтра (16 серпня), стартовий свисток о 22:00.

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Ліга Європи Фелікс Фелікс Брих Севілья - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Севілья Севілья Арбітри
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