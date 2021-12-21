Севилья принимает Барселону в рамках Примеры. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на футбол 24.

Матч Севилья – Барселона стартует в 22:30 по киевскому времени. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию, а посмотреть поединок в прямом эфире можно на канале MEGOGO.

Севилья идет второй в Примере, преследуя Реал, а Барселона остается в середине турнирной таблицы.

Стартовые составы команд

Севилья: Буну – Кунде, Карлос, Фернандо, Рекик – Жордан, Дилейни, Ракитич – Окампос, Мир, Гомес.

Запасные: Августинссон, Диас, Дмитрович, Эль-Хаддади, Эн-Несири, Фатторе, Гудель, Хуанлу, Луисми, Начо, Ромеро, Сарсана.

Барселона: тер Штеген – Араухо, Пике, Гарсия, Альба – Гави, Бускетс, де Йонг – Дембеле, Жутгла, Эззалзули.

Запасные: Акомач, Бальде, Коутиньо, Люк де Йонг, Лангле, Мингеса, Нету, Нико, Пенья, Пуч, Санс, Умтити.