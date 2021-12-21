Севілья – Барселона: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Прімери
Севілья приймає Барселону в рамках Прімери. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на футбол 24.
Матч Севілья – Барселона стартує на о 22:30 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію, а подивитися поєдинок у прямому етері можна на каналі MEGOGO.
Севілья йде другою в Прімері, переслідуючи Реал, а Барселона залишається в середині турнірної таблиці.
Стартові склади команд
Севілья: Буну – Кунде, Карлос, Фернандо, Рекік – Жордан, Ділейні, Ракітіч – Окампос, Мір, Гомес.
Запасні: Августінссон, Діас, Дмітровіч, Ель-Хаддаді, Ен-Несірі, Фатторе, Гудель, Хуанлу, Луїсмі, Начо, Ромеро, Сарсана.
Барселона: тер Штеген – Араухо, Піке, Гарсія, Альба – Гаві, Бускетс, де Йонг – Дембеле, Жутгла, Еззалзулі.
Запасні: Акомач, Бальде, Коутінью, Люк де Йонг, Лангле, Мінгеса, Нету, Ніко, Пенья, Пуч, Санс, Умтіті.