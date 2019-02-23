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Севилья – Барселона: прямая трансляция

16:15 49 Читати українською
Севилья – Барселона: прямая трансляция
Севилья – Барселона: прямая трансляция 23.02.2019

В матче 25-го тура испанской Ла Лиги Севилья принимает Барселону. Смотрите прямую видеотрансляцию MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 25-го тура чемпионата Испании Севилья – Барселона начнется в 17:15 по киевскому времени. Прямую видеотрансляцию поединка вы можете просмотреть непосредственно в этой новости.

Напомним, недавно обе команды встречались в 1/4 финала Кукба Испании. В первом поединке Севилья победила 2:0, но в ответном матче команда Эрнесто Вальверде взяла уверенный реванш – 6:1.

Испания25 турРамон Санчес Писхуан (Севилья)

Севилья - Барселона: Суббота 23 февраля 2019

Севилья

live 1'
0 : 0
Барселона
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