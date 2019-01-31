Барселона уничтожила Севилью и вышла в полуфинал Кубка Испании: "ремонтада" суперкоманды и очередной перфоманс Лео Месси

Ответный матч 1/4 финала Кубка Короля между Барселоной и Севильей завершился разгромом андалусийцев.

Кубок Испании, 1/4 финала, ответный матч

Барселона – Севилья – 6:1 (первый матч – 0:2)

Голы: Коутинью, 13 (пен), 53, Ракитич, 32, Роберто, 54, Суарес, 89, Месси, 90+1 – Арана, 68

Нереализованный пенальти: Банега, 27 (С)

Барса активно начала первый тайм, разогнав несколько опасных атак. Одна из них на 12-й минуте завершилась врыванием Месси на левый край штрафной и ударом Промеса по его ногам, что сразу же заметил арбитр. Каталонцы заработали пенальти, а Фелипе Коутинью уверенно его реализовал – 1:0. На 21-й минуте был шанс удвоить преимущество, но удар Суареса из центра штрафной после прострела с левого фланга заблокировали защитники гостей.

Севилья достаточно быстро пришла в себя и организовала несколько контрвыпадов. На 24-й минуте это вылилось в фол Пике против Месы у своих ворот. Арбитр немного поколебался, получил консультации от видеасистента, но назначил пенальти, который взялся исполнять Эвер Банега. Аргентинец разогнался и пробил в правый угол, но Силессен в прекрасном прыжке парировал выстрел с "точки"!

Расплата за расточительность пришла на 32-й минуте в достаточно издевательской форме Артур разрезал оборону Севильи, голкипер Сориано вылетел на подстраховку, но мяч после минимального вмешательства Ракитича прошел мимо него в пустые ворота – 2:0. Сначала вообще показалось, что это Артур забил передачей с центра поля. В конце первого тайма Барса могла довести счёт и до разгромного, однако Пике при замыкании подачи с углового пробил в метре от дальней штанги.

Ракитич однозначно дал понять, где хочет продолжить карьеру

Второй тайм шокировал Севилью, хотя его первые минуты проходили именно при её активности. На 52-й Сориано спас андалуйсийцив после неожиданного удара Ракитича по центру, но уже в следующей атаке Фелипе Коутинью мощным ударом головой замкнул подачу Суареса – 3:0. Через минуту Барса забила четвёртый: Месси сместился к линии штрафной и выкатил передачу под удар Серхи Роберто, а тот пробил точно в дальний угол – 4:0. Буквально через четыре минуты Коутинью мог оформить хет-трик, но его гол после выхода один на один отменили из-за офсайда.

Севилья снова быстро пришла в себя, начав опасно контратаковать в середине тайма. На 62-й минуте Сарабия избежал офсайда и замкнул подачу с левого фланга ударом головой – мяч прошёл в метре от дальней штанги! Барса намёков не поняла и неожиданно пропустила на 68-й после мощного удара Гильермо Араны с линии штрафной в правый угол – Силессен дотянулся до мяча, но спасти не успел. 4:1 – и андалусийцам нужен был всего один гол, чтобы сравнить общий счёт.

Карпаты не заплатили Севилье за трансфер Карраскаля – испанцы готовы обратиться в УЕФА

К сожалению для гостей, гол Араны оказался последним опасным эпизодом у ворот Барселоны. Каталонцы повысили обороты и усилиями Месси начали создавать момент за моментом: на 73-й выстрел Лео со штрафного Сориано вытащил из-под перекладины, на 75-й аргентинец при при ударе в практически пустые ворота каким-то чудом попал в ногу вратаря, а на 83-й вывел Серхи Роберто один на один – хавбек перекинул голкипера вместе с воротами.

В конце концов, давление каталонцев принесло результат: на 89-й минуте затяжная атака завершилась прострелом Альбы с левого края штрафной на дальнюю штангу, а там замкнул Суарес – 5:1! Уже в компенсированное время удалось отличиться Лео, который после красивой комбинации ударом с нескольких метров попал в пустой угол ворот – 6:1. За этим пришёл финальный свисток, возвестивший о выходе Барселоны в полуфинал Кубка Короля.

Барселона – суперкоманда

После болезненного и всестороннего поражения на "Рамон Санчес Писхуан" ставить на проход Барселоны в полуфинал было рискованно. Конечно, "блаугранас" на "Камп Ноу" могут победить любого – тем более основным и невероятно мотивированным составом. Загвоздка заключалась в том, что подопечные Эрнесто Вальверде уже давно не устраивали матчей, в которых всё было идеально – даже при разгроме Леванте в декабре (5:0) каталонцы провели несколько катастрофических отрезков, а Леганес в январе едва не вырвал ничью на их же поле. Непростой поединок против Жироны на выходных только закреплял убеждение в том, что Барселона не является командой, против которой невозможно играть в свой футбол.

Севилья – Барселона: тактическая победа Пабло Мачина, слабость обороны каталонцев и неудачный дебют Боатенга

Севилья приехала демонстрировать именно его: схема 3-5-2, быстрые футболисты на флангах, попытки высокого прессинга и создание большинства – всё это прокатило с экспериментальным составом Барселоны неделю назад, но на "Камп Ноу" система игры андалусийцев была уничтожена. Против Месси нельзя было действовать так же пассивно, как с Малкомом, а Артуру гораздо легче было резать возрастную оборону Севильи, имея рядом Бускетса – специалиста по выходу из-под прессинга. В конце концов, шикарные открывания Коутинью и Суареса дополнительно нагружали Кьяера и компанию, что позволяло Альбе и Роберто смело поддерживать атаку – на двоих они сконструировали три гола + выход один на один. Без давления оставались и центрбеки, ведь нападающие гостей вынуждены были помогать сзади и искать мяч в глубине.

Преодоление агрессивного прессинга в центре за 3 секунды

В футбольном плане Барселона проявила себя топ-командой, с которой трудно тягаться чисто тактическими построениями. Это именно тот случай, когда класс бьёт порядок – хотя Севилья не сдавалась, за что ей большой плюс в карму. В ментальном смысле победа каталонцев означает гораздо больше: на фоне претензий от фанатов и эскпертов "блаугранас" доказали, что остаются суперкомандой, которая может бить баклуши сколько захочет, но в нужный момент дефрагментирует на атомы любого соперника. Даже такого сильного, как Севилья Пабло Мачина.

Лео Месси – суперфутболист

Аргентинский бриллиант Барселоны в очередной раз уничтожил топ-соперника одной левой – и пусть никого не вводит в заблуждение скромный единственный гол с нескольких метров в компенсированное время. Месси наработал на значительное большее их количество, сделав 9 ударов, из которых 4 прошли в створ, а два были заблокированы (один из них – перед пустыми воротами). Это составляет почти 50% от всех выстрелов Барселоны по воротам. Кроме того, Лео причастен к такому же проценту забитых мячей, ведь именно он заработал пенальти и ассистировал Серхи Роберто во время третьего гола.

Наиболее впечатляющими являются показатели обводок. Месси сделал 15 попыток (7 успешных), в то время как все остальные футболисты Барсы вместе выполнили только 12 (10 успешных). По количеству острых передач (3), длинных пасов (6, 3 точных) и созданных голевых шансов Лео находится в тройке лидеров, а кроме того он заработал на себе 4 фола – это самый высокий показатель в команде.

Месси вернется в сборную Аргентины в ближайшее время

Месси стал одним из лидеров по обычным отборам и отборам без контакта (по 2 попытки, 100% успешных), а в единоборствах проявил себя лучше любого. У Лео целых 25 таких эпизодов, из которых он выиграл 13 – никто не вступал в борьбу столь часто. Неудивительно, что статистический портал Sofascore наградил аргентинца наивысшей оценкой за игру – 9.5.

Наличие Месси на поле означало для андалусийцев невозможность держать стройность обороны и создавать большинство в ключевых зонах. Месси идеально работал под прессингом, отрезая по 3-4 футболиста и собирая вокруг себя даже нападающих. Одна появление Лео с мячом возле штрафной переключало внимание обороны на него, что приводило к выходам один на один, голу Серхи Роберто и пенальти. В конце концов, следует помнить о невероятной сыгранности аргентинца с Суаресом, Альбой и другими старожилами – перепасовки этих господ с Месси приводили к уничтожению системы обороны Севильи и расстрелов пустых ворот.

Фергюсон объяснил, почему Месси лучше Марадоны

Напомнима, Лео в голосовании за Золотой мяч не попал даже в тройку лучших футболистов.

Интересные факты:

– Лео Месси провёл 23 из 26 матчей Барселоны во всех турнирах текущего сезона, забив 26 голов и отдав 14 голевых передач. Это самый высокий показатель среди футболистов Ла Лиги.

– Жорди Альба выполнил 12 ассистов в сезоне 2018/2019. Это его личный рекорд.

– Барселона 9-й раз подряд вышла в полуфинал Кубка Испании. Ни одному другому клубу подобное свершение не покорялось.

– Яспер Силессен отбил первый пенальти на клубном уровне, к этому пропустив 19 раз.

– Эвер Банега впервые за 13 последних исполнений "одиннадцатиметрового" не смог его реализовать.