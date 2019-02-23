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Севілья – Барселона: пряма трансляція

16:15 103 Читать на русском
Севілья – Барселона: пряма трансляція
Севілья – Барселона: пряма трансляція

У матчі 25-го туру іспанської Ла Ліги Севілья приймає Барселону. Дивіться пряму відеотрансляцію MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 25-го туру чемпіонату Іспанії Севілья – Барселона розпочнеться о 17:15 за київським часом. Пряму відеотрансляцію поєдинку ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині.

Нагадаємо, нещодавно обидві команди зустрічались у 1/4 фіналу Кукба Іспанії. В першому поєдинку Севілья перемогла 2:0, але в матчі-відповіді команда Ернесто Вальверде взяла впевнений реванш – 6:1.

Іспанія25 турРамон Санчес Пісхуан (Севілья)

Севілья - Барселона: Субота 23 лютого 2019

Севілья
до матчу
33
хв
Барселона
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Теги
Іспанія Відеоновини Барселона Барселона Севілья Севілья Севілья - Барселона
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