Севілья – Барселона: пряма трансляція

У матчі 25-го туру іспанської Ла Ліги Севілья приймає Барселону. Дивіться пряму відеотрансляцію MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 25-го туру чемпіонату Іспанії Севілья – Барселона розпочнеться о 17:15 за київським часом. Пряму відеотрансляцію поєдинку ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині.

Нагадаємо, нещодавно обидві команди зустрічались у 1/4 фіналу Кукба Іспанії. В першому поєдинку Севілья перемогла 2:0, але в матчі-відповіді команда Ернесто Вальверде взяла впевнений реванш – 6:1.