Сборная Украины U-19 начинает борьбу за выход на чемпионат Европы. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция поединка Северная Македония – Украина – в этой новости на "Футбол 24".

Матч элит-раунда отбора Евро-2024 (U-19) между Северной Македонией и Украиной стартует 20 марта в 15:00 по киевскому времени. Встреча состоится в Скопье.

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Где смотреть Северная Македония – Украина? Поединок будет транслировать YouTube-канал Футбольной федерации Македонии. Также игру можно посмотреть в этой новости на "Футбол 24".

Напомним, украинцы под руководством Олега Кузнецова заняли первое место в своей группе квалификационного раунда. Далее сборная Украины U-19 будет работать под наблюдением Дмитрия Михайленко. Чтобы пробиться в финальную часть чемпионата Европы, "сине-желтым" необходимо занять первое место в соперничестве со сборными Швейцарии, Северной Македонии и Латвии.

В матче с северомакедонцами ожидается дебют в футболке сборной Украины форварда Уотфорда Кристиана Шевченко (сына президента УАФ и обладателя "Золотого мяча" Андрея Шевченко), который лишь недавно получил украинское гражданство. Правда, он начал игру в запасе.

Стартовый состав сборной Украины U-19: Крапивцов – Дрозд, Мельниченко, Михавко, Огарков – Гаджиев, Ващенко, Кревсун – Синчук, Пономаренко, Тутеров.

Запасные: Кравец, Баденко, Ермачков, Стрюков, Шевченко, Маткевич, Дубровный, Гусев, Цуканов.

К слову, на Евро-2024 выйдут победители семи групп, которые присоединятся к хозяину, Северной Ирландии. Финальная стадия, которая будет проходить с 15 по 28 июля 2024 года, станет отбором от УЕФА на чемпионат мира 2025 года (U-20).

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